Реставрация Пороховых погребов в Псковском кремле завершится в этом году

21:45, 26 сентября 2023, ПАИ

Реставрация Пороховых погребов в Псковском кремле полностью завершится в этом году, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На данный момент уже выполнены работы по отделке стен внутри и снаружи. В подклетах на больших площадях проведена вычинка и замена поражённого грибком камня, выполнены штукатурные работы, полностью завершён монтаж внутренних сетей инженерных коммуникаций.

Памятник также получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Псковский кром (кремль) – это историко-архитектурный центр Пскова, построенный в конце XI – начале XII века. В зоне ответственности АНО «Возрождение» находится несколько объектов ансамбля Псковского кремля: Троицкий собор (1682–1699), колокольня, Пороховые погреба и Дом причта.