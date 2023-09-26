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Реставрация Пороховых погребов в Псковском кремле завершится в этом году

Реставрация Пороховых погребов в Псковском кремле полностью завершится в этом году, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На данный момент уже выполнены работы по отделке стен внутри и снаружи. В подклетах на больших площадях проведена вычинка и замена поражённого грибком камня, выполнены штукатурные работы, полностью завершён монтаж внутренних сетей инженерных коммуникаций.

Памятник также получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Псковский кром (кремль) – это историко-архитектурный центр Пскова, построенный в конце XI – начале XII века. В зоне ответственности АНО «Возрождение» находится несколько объектов ансамбля Псковского кремля: Троицкий собор (1682–1699), колокольня, Пороховые погреба и Дом причта.

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