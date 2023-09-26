II чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове

22:34, 26 сентября 2023, ПАИ

II чтения памяти писателя, критика, лауреата Госпремии РФ Валентина Курбатова пройдут в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 28–29 сентября, сообщает региональный комитет по культуре.

В программе чтений – серия разноплановых мероприятий для широкой аудитории: доклады, театральные постановки, мастерская для литераторов, вечер памяти и многое другое.

Официальное открытие II чтений запланировано на 10:00 28 сентября. Затем пройдёт литературоведческая мастерская «И пока пишут русские поэты…», ведущим которой станет прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (творческий псевдоним – Игорь Изборцев).

Позже состоится экскурсионная прогулка «Исторический человек», которая завершится в библиотеке театральной зарисовкой «Подорожник» студентов Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

В 15:00 на втором этаже библиотеки имени Курбатова пройдёт ежегодная региональная просветительская акция – диктант «Бегущая строка», участники которого получат именные сертификаты. Добавим, что диктант также пройдёт в других библиотеках Псковской области и онлайн. Подробности будут объявлены позднее на портале «Кабинет Курбатова» и в официальной группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Завершится первый день чтений вечером памяти «В кругу друзей», в котором примут участие писатель, художник и реставратор Василий Дворцов (Москва), писатель и биограф Павел Фокин (Москва), писатель Игорь Смолькин (Псков) и другие.

29 сентября день чтений начнётся с литии на могиле Валентина Курбатова, которому в этот день исполнилось бы 84 года.

Затем гости библиотеки познакомятся с работой учреждения по сохранению и популяризации литературного наследия Курбатова. В частности, руководитель кабинета Курбатова областной библиотеки Мария Иванова расскажет о работе с перепиской критика.

Напомним, этим летом библиотека подготовила электронное издание переписки Валентина Курбатова и режиссёра, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Орехова. Кроме того, в дар библиотеке были переданы объёмные фрагменты переписки Курбатова с писателями Юрием Курановым, Еленой Матвеевой-Радецкой и другими. Мария Иванова также объявит результаты первого конкурса библиотек Псковской области «Каждый день сначала». В рамках чтений также будут подведены итоги второй волны проекта «Цитаты из Курбатова».

Затем состоится торжественное закрытие чтений памяти Валентина Курбатова. Для желающих также проведут экскурсию по кабинету Курбатова.

Отметим, что организаторами чтений выступили комитет по культуре Псковской области, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова» и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Напомним, I чтения памяти Валентина Курбатова прошли в сентябре 2021 года. В рамках чтений состоялось открытие кабинета Курбатова в областной библиотеке, гости собрались на первую «Встречу друзей».