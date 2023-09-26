Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

II чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове

II чтения памяти писателя, критика, лауреата Госпремии РФ Валентина Курбатова пройдут в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 28–29 сентября, сообщает региональный комитет по культуре.

Фото: комитет по культуре Псковской области

В программе чтений – серия разноплановых мероприятий для широкой аудитории: доклады, театральные постановки, мастерская для литераторов, вечер памяти и многое другое.

Официальное открытие II чтений запланировано на 10:00 28 сентября. Затем пройдёт литературоведческая мастерская «И пока пишут русские поэты…», ведущим которой станет прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин (творческий псевдоним – Игорь Изборцев).

Позже состоится экскурсионная прогулка «Исторический человек», которая завершится в библиотеке театральной зарисовкой «Подорожник» студентов Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

В 15:00 на втором этаже библиотеки имени Курбатова пройдёт ежегодная региональная просветительская акция – диктант «Бегущая строка», участники которого получат именные сертификаты. Добавим, что диктант также пройдёт в других библиотеках Псковской области и онлайн. Подробности будут объявлены позднее на портале «Кабинет Курбатова» и в официальной группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Завершится первый день чтений вечером памяти «В кругу друзей», в котором примут участие писатель, художник и реставратор Василий Дворцов (Москва), писатель и биограф Павел Фокин (Москва), писатель Игорь Смолькин (Псков) и другие.

29 сентября день чтений начнётся с литии на могиле Валентина Курбатова, которому в этот день исполнилось бы 84 года.

Затем гости библиотеки познакомятся с работой учреждения по сохранению и популяризации литературного наследия Курбатова. В частности, руководитель кабинета Курбатова областной библиотеки Мария Иванова расскажет о работе с перепиской критика.

Напомним, этим летом библиотека подготовила электронное издание переписки Валентина Курбатова и режиссёра, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Орехова. Кроме того, в дар библиотеке были переданы объёмные фрагменты переписки Курбатова с писателями Юрием Курановым, Еленой Матвеевой-Радецкой и другими. Мария Иванова также объявит результаты первого конкурса библиотек Псковской области «Каждый день сначала». В рамках чтений также будут подведены итоги второй волны проекта «Цитаты из Курбатова».

Затем состоится торжественное закрытие чтений памяти Валентина Курбатова. Для желающих также проведут экскурсию по кабинету Курбатова.

Отметим, что организаторами чтений выступили комитет по культуре Псковской области, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова» и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Напомним, I чтения памяти Валентина Курбатова прошли в сентябре 2021 года. В рамках чтений состоялось открытие кабинета Курбатова в областной библиотеке, гости собрались на первую «Встречу друзей».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

Псковичей приглашают посостязаться в приготовлении пирогов
26 сентября 2023

Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности осенних туров выходного дня
26 сентября 2023

II чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове
26 сентября 2023

Псковский музей презентовал уникальные ордена и медали
26 сентября 2023

Реставрация Пороховых погребов в Псковском кремле завершится в этом году
26 сентября 2023

Правила дегустации выпечки на VI Празднике псковского пирога изменились
26 сентября 2023

Великолукских врачей наградили грамотами Минздрава России
26 сентября 2023

370 несовершеннолетних в Псковской области состоят на профилактическом учёте

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...