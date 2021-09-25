Первые чтения памяти Валентина Курбатова открылись в Пскове

14:48, 25 сентября 2021, ПАИ

В Пскове открылись первые чтения, посвященные памяти литературного критикпа, литературоведа и прозаика Валентина Курбатова. Торжественное мероприятие прошло в субботу, 25 сентября, в Псковском академическом театре драмы. В нем приняли участие федеральные и региональные деятели культуры, руководство учреждений культуры области, коллеги, родственники писателя, ценители его творчества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

От имени губернатора Псковской области участников чтений поприветствовала первый заместитель Вера Емельянова. Она поблагодарила собравшихся за память и внимание к личности и творчеству писателя.

«Это первый большой знак внимания нашему любимому Валентину Яковлевичу Курбатову. Не сомневаюсь, что мероприятие будет развиваться, принимать разные формы, поскольку сам он — личность удивительная, многогранная», - отметила Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор также рассказала, что в регионе проводится работа над решением тех вопросов, за которые переживал Валентин Курбатов, которые он озвучивал во время последних встреч с представителями органов исполнительной власти.

В регионе также развернута деятельность по увековечиванию памяти писателя. Речь, в частности, идет о появлении в Кутузовском сквере скамейки его имени, а также кабинета Валентина Курбатова в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Вера Емельянова также проинформировала, что прорабатывается вопрос о присвоении учреждению имени псковского писателя. Кроме того, уже в 2022 году в Псковской области может появиться региональная литературная премия Валентина Курбатова.

В ходе мероприятия к участникам чтений обратился и советник президента Российской Федерации по вопросам культуры, заслуженный работник культуры РФ Владимир Толстой. Он признался, что Валентина Курбатова многим болезненно и остро не хватает. Так, как и ему в свое время не хватало Валентина Распутина и Виктора Астафьева. «Мы теряем душевных собеседников, вместе с ними уходит и большая часть нашей души, мы становимся беднее, опустошеннее, и эти пространства не замещаются ничем и никем, да и не надо. Разговор с Валентином Яковлевичем продолжается, продолжается внутренне», - отметил Владимир Толстой.

Затем своими воспоминаниями и теплыми словами в адрес Валентина Курбатова поделились родственники и коллеги писателя. Участникам церемонии открытия Курбатовских чтений также был показан фильм о писателе.

В этот день состоится открытие «скамьи Курбатова» в Кутузовском сквере. Ряд мероприятий пройдут в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Среди них — встреча с книгоиздателем и историком Аркадием Елфимовым. В учреждении культуры будет функционировать выставка «Кабинет В. Я. Курбатова», состоится трансляция документального фильма о литературном критике и писателе «Но жизнь бесконечна». В актовом зале пройдет «Встреча друзей Курбатова».

Напомним, Валентин Курбатов — один из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков 21-го века. Он — автор многих книг, посвященных творчеству классиков русской литературы и художников, а также нескольких сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

Деятель культуры за свои заслуги был удостоен премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды становился лауреатом премии Администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды — ордена Дружбы. Президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию в области литературы и искусства.

Ранее сообщалось, что Псковской областной библиотеке присвоят имя Валентина Курбатова.