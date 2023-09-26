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Экономика

ЦБ презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей в октябре

Банк России планирует презентовать обновлённые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей в этом октябре, пишет агентство РБК со ссылкой на зампредседателя ЦБ Сергея Белова.

Фото: ПАИ

«Планируем представить в октябре. По традиции проведём совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные – в духе мировых трендов», – сказал зампред.

Сергей Белов отметил, что по сравнению с обновлёнными ста рублями банкноты 1 000 и 5 000 рублей будут иметь больше защитных элементов. «Это общий принцип: чем выше номинал – тем сложнее защитный комплекс», – пояснил он.

Новые банкноты сохранят свою цветовую палитру, добавил зампред.

Говоря о достопримечательностях, которые попали на эти купюры, Белов отметил, что «основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли своё отражение на банкнотах».

Напомним, что в августе прошлого года зампред ЦБ говорил, что на банкноте 1 000 рублей могут появиться, в частности, виды Нижегородского кремля, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, река Волга. На банкноте 5 000 рублей, по его словам, могут изобразить Дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исети, панорамный вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания – памятники конструктивизма, Уральский хребет.

Сергей Белов также сообщил о завершении работы экспертной группы по модернизации банкноты 500 рублей, которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу. Согласно планам ЦБ, она должна поступить в обращение в 2024 году.

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