Ходить в лес не рекомендует сегодня народный календарь

07:52, 27 сентября 2023, ПАИ

Воздвижение честного и животворящего креста Господня празднуют православные россияне сегодня, 27 сентября. Церковный праздник был установлен в память обретения креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме, пишет calend.ru.

По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, во время которых была обнаружена пещера гроба Господня, а неподалеку – три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.

Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам.

Однако название праздника нашло отражение в народных поговорках. «Пришло Сдвижение – кафтан с шубой сдвинулся», – говорили в народе, подмечая, что зима «придвигается», а лето и осень «отодвигаются».

Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. «На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца»; «Смекай, баба, про капусту – Воздвиженье пришло», – говорили люди. За три дня до праздника кочаны было принято убирать с огорода, а далее в течение недели, а то и двух крестьянки занимались заготовкой капусты на зиму.

Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом.

Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза.

В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», – подмечали в народе.