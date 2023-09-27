Штрафы до 30 тысяч рублей могут грозить за пьяную езду на электросамокате

07:29, 27 сентября 2023, ПАИ

Езда на электросамокате или велосипеде в состоянии опьянения, а также отказ от медицинского освидетельствования, могут грозить штрафами от 20 до 30 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на сенаторский законопроект.

Документ, который будет направлен в правительство, совместно доработали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

В первоначальной версии документа, которая была обнародована в начале августа, предлагался штраф в размере лишь 10 тысяч рублей.

Как объяснил Артем Шейкин, теперь максимальная планка предлагаемого штрафа соразмерна наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Согласно итоговой версии законопроекта, если те, кто управляет СИМ или велосипедом, вдруг откажутся от медицинского освидетельствования, им также грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

До этого сенатор предлагал предусмотреть за это наказание в виде штрафа размером в 10 тысяч рублей.

Не столь значительно, но все же в последней редакции изменили размер наказания за ряд других нарушений. Так, за превышение скорости от 5 до 10 км/ч виновник может заплатить штраф от 500 до 800 рублей, от 10 до 15км/ч – от 2 до 2,5 тысяч рублей.

Если зафиксировано превышение от 15 до 20 км/ч, штраф может составить от 3 до 3,5 тысяч рублей. Наконец, штраф от 4 до 5 тысяч рублей грозит за превышение скорости на более чем 20 км/ч. В первой редакции законопроекта нижний порог штрафа за такое превышение не был установлен.