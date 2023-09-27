Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Штрафы до 30 тысяч рублей могут грозить за пьяную езду на электросамокате

Езда на электросамокате или велосипеде в состоянии опьянения, а также отказ от медицинского освидетельствования, могут грозить штрафами от 20 до 30 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на сенаторский законопроект.

Фото: ПАИ

Документ, который будет направлен в правительство, совместно доработали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

В первоначальной версии документа, которая была обнародована в начале августа, предлагался штраф в размере лишь 10 тысяч рублей.

Как объяснил Артем Шейкин, теперь максимальная планка предлагаемого штрафа соразмерна наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Согласно итоговой версии законопроекта, если те, кто управляет СИМ или велосипедом, вдруг откажутся от медицинского освидетельствования, им также грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

До этого сенатор предлагал предусмотреть за это наказание в виде штрафа размером в 10 тысяч рублей.

Не столь значительно, но все же в последней редакции изменили размер наказания за ряд других нарушений. Так, за превышение скорости от 5 до 10 км/ч виновник может заплатить штраф от 500 до 800 рублей, от 10 до 15км/ч – от 2 до 2,5 тысяч рублей.

Если зафиксировано превышение от 15 до 20 км/ч, штраф может составить от 3 до 3,5 тысяч рублей. Наконец, штраф от 4 до 5 тысяч рублей грозит за превышение скорости на более чем 20 км/ч. В первой редакции законопроекта нижний порог штрафа за такое превышение не был установлен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

День воспитателя и дошкольных работников отмечается в России сегодня
27 сентября 2023

Ходить в лес не рекомендует сегодня народный календарь
27 сентября 2023

Штрафы до 30 тысяч рублей могут грозить за пьяную езду на электросамокате
27 сентября 2023

Новый арт-объект появился на стене колледжа искусств в Пскове
26 сентября 2023

Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов

26 сентября 2023

Псковичей приглашают посостязаться в приготовлении пирогов
26 сентября 2023

Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности осенних туров выходного дня
26 сентября 2023

II чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...