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Общество

До десяти раз могут подняться штрафы за незаконное подключение к канализации и водопроводу

Штрафы за незаконное подключение к канализации и водопроводу могут повысить в России до десяти раз. Законопроект о совершенствовании механизма противодействия незаконным подключениям к водоснабжению и канализации поддержало правительство, следует из проекта официального отзыва Кабмина, пишут «Известия».

«В связи с тем, что размеры административных штрафов по статье 720 КоАП не пересматривались с 2007 года, нуждается в проработке вопрос об усилении ответственности за совершение указанных административных правонарушений», – отметил Кабмин в отзыве.

Сейчас штрафы составляют не более 1,5 тысяч рублей для граждан и до 30 тысяч для юридических лиц.

«Сегодня приходит много жалоб от граждан о том, что некоторые собственники решаются произвести самовольную врезку в центральный водопровод, а уже после заняться оформлением документов», – рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Ужесточение ответственности за самовольное подключение к водопроводу целесообразно, подчеркнул депутат.

Штрафы следует повысить существенно – до десяти раз, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Чаще всего нарушают правила предприниматели, которые не хотят тратить деньги на официальное подключение к сетям и заключать договор на водоснабжение и водоотведение, рассказала директор НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.

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