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Общество

Российских работодателей могут обязать выплачивать компенсацию за задержку зарплаты

Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фото: ПАИ

«Минтруд предлагает расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты. Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может», – говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы в ведомстве предложили внести изменения в статью 236 Трудового кодекса.

Пресс-служба уточнила, что работник, который получил отпускные или оплату выполненной дополнительно работы по решению суда, сейчас не претендует на компенсацию именно за задержку средств, потому как эти выплаты не начислялись. В случае принятия поправок работодателя обяжут выплачивать проценты с того момента, когда работник фактически должен был получить деньги.

Кроме того, по данным министерства, при нарушении установленного срока выплаты зарплаты от работодателя потребуют компенсацию за каждый день задержки в размере минимум 1/150 ставки Банка России, действующей на тот момент.

«Обращаем внимание, что в случае если работник восстановился на работе по решению суда, то компенсация не выплачивается и действует другой механизм… Работнику выплачивается в полном размере заработная плата за весь период такого вынужденного прогула», – добавила пресс-служба.

Если за это время заработная плата повышалась, то средний заработок, определенный для оплаты времени вынужденного прогула, подлежит повышению на коэффициент повышения окладов (ставок) в организации за соответствующий период, заключили в ведомстве.

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