Чемпионат и первенство Пскова по спортивному ориентированию пройдут в Глотах

10:37, 27 сентября 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Пскова по спортивному ориентированию на средних дистанциях «Марафон шефа – 2023» пройдут в деревне Глоты Псковского района 7 октября. Об этом сообщается в группе «СКО Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования среди мужчин и женщин пройдут в 15 возрастных группах. Предварительные заявки на участие принимаются до 4 октября.

Масштаб карты для участников будет составлять 1:7500 с высотой сечения рельефа в один метр.

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