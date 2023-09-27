Почти 30 тысяч человек отправились в отпуск через псковские турфирмы в прошлом году

11:17, 27 сентября 2023, ПАИ

Почти 30 тысяч человек отправились в отпуск через псковские турфирмы в 2022 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

В 2022 году в Псковской области работали 69 туристских фирм, из которых 16 совмещали туроператорскую и турагентскую деятельность, 42 турфирмы осуществляли турагентскую деятельность, 11 – занимались только туроператорской деятельностью. За год туристские фирмы Псковской области обслужили 29,3 тысячи человек.

В путешествие по России псковские турфирмы отправили 22,9 тысячи человек – граждан России, более двух третей из которых (70,2 %) посетили места отдыха в Псковской области. Также пользовались спросом среди туристов поездки в Краснодарский край (13,5 % общей численности туристов, отдохнувших в России), Новгородскую область (3,8 %) и Санкт-Петербург (2,9 %).

В зарубежные страны по туристским путёвкам от псковских турфирм в 2022 году выехало 6,4 тысячи российских граждан. Наибольшей популярностью пользовался отдых в Турции (48,7 % от общего количества туристов, купивших зарубежные туры), Египте (16,9 %) и Абхазии (8 %).