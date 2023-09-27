Пскович рассудит финал Кубка Северо-Запада по футболу среди мужских команд

13:09, 27 сентября 2023, ПАИ

Псковский арбитр Константин Назимов рассудит финал кубка Северо-Западного федерального округа среди мужских команд между мурманским «Севером» и спортшколой «Ленинградец» из Гатчины. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец» и начнётся в 17:30. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам арбитр.

«Я уже судил финалы, но этот самый серьёзный», – признался пскович.

Константина Назимова на роль главного арбитра финала Северо-Запада по футболу назначил заместитель председателя судейского комитета ОФФ «Северо-Запад» Александр Добролюбов. «Они хотят посмотреть, как я справлюсь с таким матчем. Я только начал судить, и это хорошая возможность набраться опыта. Пока я показывал себя с наилучшей стороны, поэтому и получил такой шанс», – отметил Константин Назимов.

Помогать псковичу будут петрозаводский арбитр Владимир Игнатович и архангелогородец Глеб Кудрявцев.

«Когда я начинал, то даже и не рассчитывал, что окажусь на этом уровне. Финал скажется в дальнейшем, если отсудить его хорошо. Многое будет зависеть также от сложности матча», – подытожил Константин Назимов.

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