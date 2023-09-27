Михаилу Ведерникову вручили символы губернаторской власти

12:20, 27 сентября 2023, ПАИ

Символы губернаторской государственной власти вручил в соответствии с Уставом Псковской области избранному главе региона Михаилу Ведерникову председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом с торжественной церемонии, которая проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 27 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Эта изящная серебряная цепь – гораздо больше, чем символ губернаторской власти. Это символ долга и ответственности. Это непростая ноша, которую выдержат далеко не каждые плечи. Вам, Михаил Юрьевич, она по силам, что подтверждают шесть лет работы. Ни разу вы не сдались, ни разу не отступили и всю свою команду настраиваете работать именно так – добросовестно и с отдачей. Поздравляю вас от души!» – поздравил Михаила Ведерникова председатель областного Собрания.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.