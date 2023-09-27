Александр Гуцан: Псковичи по достоинству оценили усилия Михаила Ведерникова

12:40, 27 сентября 2023, ПАИ

Псковские избиратели по достоинству оценили усилия главы региона Михаила Ведерникова в решении вопросов социально-экономического развития Псковской области, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области сегодня, 27 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, результаты, которые показали прошедшие выборы, свидетельствуют о высоком уровне доверия жителей Псковской области к главе региона.

«Это высокое доверие жителей Псковской области к вам и вашей команде. В течение предыдущих лет правительством региона сделано немало для модернизации, привлечения инвестиций, развития промышленного сектора, одной из точек роста становится на территории региона особая экономическая зона «Моглино», поддерживается туристический сектор», – сказал Александр Гуцан.

«Уважаемый Михаил Юрьевич, желаю вам и всем жителям Псковской области успехов в реализации намеченных планов, крепкого здоровья и, конечно, благополучия», – заключил полпред президента РФ в СЗФО.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.