Марафон в поддержку донорского движения пройдёт в Пскове 11 октября

12:53, 27 сентября 2023, ПАИ

Псковская область примет участие во Всероссийском марафоне в поддержку донорского движения. Псков станет 41-м городом, где пройдёт акция «Давай вступай». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия в рамках марафона состоятся 11 октября. В этот день пройдёт забег амбассадора донорства костного мозга Артёма Алискерова, жители региона смогут сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, в Псковском государственном университете будет организована тематическая интерактивная лекция.

Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

В рамках марафона во всех регионах страны проводятся массовые мероприятия в поддержку донорского движения – флешмобы, выступления артистов, спортсменов и творческих коллективов. Цель акции – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране. Дополнительно будут организованы мероприятия, разъясняющие безопасность процедуры донорства костного мозга и его социальную значимость.

Марафон продлится до 10 ноября.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, Национального фонда развития здравоохранения, Министерства спорта РФ, Российской федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги при участии Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Общероссийской организации «Российский Красный Крест».

В настоящее время в Федеральном регистре содержатся данные о почти 205 тысячах доноров костного мозга. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем пяти тысячам россиян, из которых 900 – дети. Ближайшая цель – 500 тысяч доноров. Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам, что особенно важно в условиях санкционных ограничений.

Отметим, что с 2021 года станция переливания крови Псковской области ведёт рекрутинг доноров костного мозга. Сегодня в регионе проживает около 100 граждан, состоящих в федеральном регистре.