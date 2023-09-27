Андрей Турчак – Михаилу Ведерникову: Будем и дальше работать единой командой на благо Псковской области

13:01, 27 сентября 2023, ПАИ

Первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил Михаила Ведерникова с вступлением в должность губернатора Псковской области. Об этом с торжественной церемонии, которая проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 27 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Андрей Турчак поблагодарил избирателей за поддержку кандидатов от «Единой России» и поздравил всю команду партии с победой.

«Выиграть выборы впервые намного легче, чем идти на подтверждение своих полномочий. В первый раз можно предложить привлекательный образ будущего, а во второй необходимо предъявить конкретные осязаемые результаты своей работы. И здесь Михаилу Юрьевичу и его команде есть что показать – это и новые школы, детские сады, новые больницы и поликлиники, спортивная инфраструктура, дороги и благоустроенные скверы и набережные, отремонтированные дома культуры и школы искусств», – отметил первый вице-спикер Совета Федерации.

Он подчеркнул, что впереди у партийцев совместная работа по выполнению народной программы «Единой России». «Уверен, что в опоре на широкую народную поддержку мы с вами сможем добиться многого. Вы всегда можете рассчитывать на партийную поддержку. Будем, как и прежде, работать единой командой на благо нашего любимого региона», – обратился к Михаилу Ведерникову Андрей Турчак.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержало 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.