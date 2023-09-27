Водителя мопеда госпитализировали в результате ДТП в Псковской области

13:27, 27 сентября 2023, ПАИ

Водителя мопеда госпитализировали в результате ДТП с легковым автомобилем в Себежском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В деревне Затурье Себежского района, на АЗС, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva и мопеда Альфа.

В результате ДТП водитель мопеда пострадал. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошёдшего выясняются.