Водителя мопеда госпитализировали в результате ДТП в Псковской области
Водителя мопеда госпитализировали в результате ДТП с легковым автомобилем в Себежском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В деревне Затурье Себежского района, на АЗС, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva и мопеда Альфа.
В результате ДТП водитель мопеда пострадал. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошёдшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 сентября 2023
Иностранка пыталась провезти валюту в упаковках гигиенических средств через псковскую госграницу