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Политика

Алексей Немов сравнил губернаторские выборы с победой на Олимпиаде

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов сравнил победу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на прошедших выборах с победой на Олимпиаде, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Скриншот видео

«У спортсменов есть история, что выиграть олимпийскую золотую медаль невероятно сложно, а выиграть вторую золотую медаль, чтобы доказать, что ты всё ещё достоин, ещё тяжелее. В этом мы с вами похожи. На предыдущих выборах вы доказали, что вы всё ещё достойны быть губернатором Псковской области», – отметил Алексей Немов в видеоформате на торжественной церемонии вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области.

«Хочу пожелать здоровья вам и вашим близким. Успехов вашей команде и достижения тех целей, которые вы перед собой ставите. Успехов вам, Россия, вперёд!» – заключил олимпийский чемпион.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержало 86,3 % избирателей – 167 250 человек. 

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.

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