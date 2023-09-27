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Спорт

Семь псковичей примут участие в чемпионате и первенстве СЗФО по скалолазанию

Семь спортсменов из Псковской области примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Соревнования пройдут в Архангельске с 29 сентября по 1 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Псковской областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Владимир Лоленко.

Фото: Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области

От Псковской области на состязания отправятся Степан Яковлев, Мария Орлова, Анна Романова, Ксения Коваль, Ксения Шутова, Злата и Владислава Туманенковы.

В турнире также примут участие представители Вологодской, Мурманской, Калининградской и Ленинградской областей. Всего ожидается около 100 участников.

Спортсмены посоревнуются в четырёх возрастных категориях: от 10 до 13 лет, от 14 до 15 лет, от 16 до 17 лет, а также мужчины и женщины старше 16 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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