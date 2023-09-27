Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Юные россияне Zа мир на дорогах!»

14:55, 27 сентября 2023, ПАИ

Юных псковичей приглашают принять участие в II Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций «Юные россияне Za мир на дорогах». Мероприятие состоится с 2 октября по 17 ноября и приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об этом ПАИ сообщили в благотворительном фонде поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 18 лет. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (903) 947-66-81 и 8 (967) 640-17-45. Приём звонков и сообщений осуществляется с 8:00 до 15:00.

Конкурс проводится через художественно-эстетические навыки и способности с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Требования к оформлению видеоработ и презентаций:

формат видеоработ и презентаций – mp4;

максимальная продолжительность – не более трёх минут;

использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника;

содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.

Требование к оформлению презентаций: