Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Юные россияне Zа мир на дорогах!»
Юных псковичей приглашают принять участие в II Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций «Юные россияне Za мир на дорогах». Мероприятие состоится с 2 октября по 17 ноября и приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об этом ПАИ сообщили в благотворительном фонде поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.
Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 18 лет. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (903) 947-66-81 и 8 (967) 640-17-45. Приём звонков и сообщений осуществляется с 8:00 до 15:00.
Конкурс проводится через художественно-эстетические навыки и способности с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Требования к оформлению видеоработ и презентаций:
- формат видеоработ и презентаций – mp4;
- максимальная продолжительность – не более трёх минут;
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника;
- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.
Требование к оформлению презентаций:
- презентаций PowerPoint должна содержать не более десяти страниц.