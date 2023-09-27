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Культура

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Юные россияне Zа мир на дорогах!»

Юных псковичей приглашают принять участие в II Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций «Юные россияне Za мир на дорогах». Мероприятие состоится с 2 октября по 17 ноября и приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об этом ПАИ сообщили в благотворительном фонде поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной.

Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Юные россияне Zа мир на дорогах!». Фото: благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной

Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 18 лет. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (903) 947-66-81 и 8 (967) 640-17-45. Приём звонков и сообщений осуществляется с 8:00 до 15:00.

Конкурс проводится через художественно-эстетические навыки и способности с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Требования к оформлению видеоработ и презентаций:

  • формат видеоработ и презентаций – mp4; 
  • максимальная продолжительность – не более трёх минут; 
  • использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника; 
  • содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали.

Требование к оформлению презентаций:

  • презентаций PowerPoint должна содержать не более десяти страниц.
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