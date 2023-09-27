Мемориальную доску писателю и врачу Владимиру Курносенко открыли в Пскове

14:36, 27 сентября 2023, ПАИ

Мемориальная доска писателю и врачу Владимиру Курносенко появилась на углу дома № 21 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом с церемонии открытия сегодня, 27 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В церемонии открытия приняли участие сестра писателя, его сын, представители издания «Литературная газета», писатели и друзья Владимира Курносенко.

Отметим, что сегодня, в 16:00, в Детской музыкальной школе № 1 на улице Советской, 44 пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвящённый творчеству Владимира Курносенко.

Добавим, что последние 18 лет Владимир Курносенко жил в Пскове, 15 из них он работал врачом скорой помощи.