Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мемориальную доску писателю и врачу Владимиру Курносенко открыли в Пскове

Мемориальная доска писателю и врачу Владимиру Курносенко появилась на углу дома № 21 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом с церемонии открытия сегодня, 27 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Мемориальную доску писателю и врачу Владимиру Курносенко открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мемориальную доску писателю и врачу Владимиру Курносенко открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мемориальную доску писателю и врачу Владимиру Курносенко открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мемориальную доску писателю и врачу Владимиру Курносенко открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Мемориальную доску писателю и врачу Владимиру Курносенко открыли в Пскове
    Фото: ПАИ

В церемонии открытия приняли участие сестра писателя, его сын, представители издания «Литературная газета», писатели и друзья Владимира Курносенко.

Отметим, что сегодня, в 16:00, в Детской музыкальной школе № 1 на улице Советской, 44 пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвящённый творчеству Владимира Курносенко.

Добавим, что последние 18 лет Владимир Курносенко жил в Пскове, 15 из них он работал врачом скорой помощи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области
27 сентября 2023

Седан OMODA S5 - в наличии в АвтоАс в Пскове
27 сентября 2023

Новая выставка откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской
27 сентября 2023

Первый в России луковый фестиваль пройдёт в Великих Луках
27 сентября 2023

Мемориальную доску писателю и врачу Владимиру Курносенко открыли в Пскове
27 сентября 2023

Более 26 километров дорог к туробъектам отремонтировали в Псковской области
27 сентября 2023

Новая модельная библиотека открылась в Пскове
27 сентября 2023

Участники СВО – Михаилу Ведерникову: С каким бы вопросом мы ни обратились, мы всегда получаем поддержку

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...