Первый в России луковый фестиваль пройдёт в Великих Луках

14:45, 27 сентября 2023, ПАИ

Псковская область присоединяется к всероссийской акции «Россия вдохновляет», приуроченной ко Дню туризма – сегодня, 27 сентября, в Великих Луках пройдёт первый в России луковый фестиваль. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Праздник объединит активных, неравнодушных, жаждущих открытий и приключений жителей и туристов, а также тех, кто работает в индустрии гостеприимства и дарит путешественникам возможность с комфортом отдохнуть. Одним из организаторов события выступает посол гостеприимства Псковской области Анастасия Князькова.

Мероприятия фестиваля будут организованы в Великолукской центральной библиотеке имени М. И. Семевского. Здесь жители и гости города смогут попробовать луковый пирог по авторскому рецепту, посмотреть фильм о путешествиях, поделиться самыми яркими впечатлениями от походов, поездок, полётов и открытий за круглым столом, а также спеть любимые песни в командной караоке-игре «Турист». Участники фестиваля также смогут похвастаться своим урожаем лука. Кроме того, всех желающих ждёт историческая прогулка по древнему городу воинской славы с краеведом и поэтом Владимиром Павловым.

Старт мероприятий в 15:00.

Всероссийская акция «Россия вдохновляет» – работа главного кадрового проекта индустрии гостеприимства «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Основная цель акции – мотивировать жителей регионов открывать для себя новые места и путешествовать по своей стране, подчеркнуть значимость и престиж отрасли туризма, а также важность развития индустрии гостеприимства.

Также проект «Мастера гостеприимства» совместно с национальным туристическим порталом Russia. Travel, который развивается по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», запустил Всероссийский флешмоб «Россия вдохновляет», присоединиться к которому мастера приглашают всех жителей страны. Механика проста – необходимо разместить на личной странице в социальных сетях фотографию или видео из любимого места в России, рассказать о нём и не забыть поставить хештеги #Россиявдохновляет #Деньтуризма #Мастерагостеприимства.

В преддверии праздника в социальных сетях проекта «Мастера гостеприимства» запущен розыгрыш: выполнив простые условия, любой желающий может выиграть сертификат на экскурсионный тур по России от партнёра проекта «Слетать.ру».

Больше информации можно найти в социальных сетях проекта «Мастера гостеприимства»: в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/welcomecupru) и телеграм-канале (t.me/welcomecup).

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и направлен на создание благоприятных условий развития талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства и кадровое обеспечение туристской отрасли.