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Общество

Новая выставка откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

​Открытие выставки, посвящённой Году педагога и наставника, «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» состоится 28 сентября в 14:00 в усадьбе С. В. Ковалевской в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Герои выставки − учителя и наставники русского математика и механика Софьи Ковалевской: Маргарита Смит, Иосиф Малевич, Александр Страннолюбский, Карл Вейерштрасс. Посетителям будут представлены предметы XIX века из фондов музея-усадьбы С. В. Ковалевской, музея истории Невеля, музея истории школы № 1 Великих Лук, а также предоставленные коллекционерами.

После открытия выставки состоится презентация интерактивного научного зала для школьников. Им покажут маятник Ньютона, детскую игрушку волчок (юла), гироскоп, левитирующий Сатурн и другие приборы. «Они помогут ученикам лучше познать научный мир и одного из ярких его представителей – первую женщину-математика в России Софью Ковалевскую», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что музей-усадьба С. В. Ковалевской находится в деревне Полибино Великолукского района.

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