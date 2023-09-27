Новая выставка откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

15:06, 27 сентября 2023, ПАИ

​Открытие выставки, посвящённой Году педагога и наставника, «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» состоится 28 сентября в 14:00 в усадьбе С. В. Ковалевской в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Герои выставки − учителя и наставники русского математика и механика Софьи Ковалевской: Маргарита Смит, Иосиф Малевич, Александр Страннолюбский, Карл Вейерштрасс. Посетителям будут представлены предметы XIX века из фондов музея-усадьбы С. В. Ковалевской, музея истории Невеля, музея истории школы № 1 Великих Лук, а также предоставленные коллекционерами.

После открытия выставки состоится презентация интерактивного научного зала для школьников. Им покажут маятник Ньютона, детскую игрушку волчок (юла), гироскоп, левитирующий Сатурн и другие приборы. «Они помогут ученикам лучше познать научный мир и одного из ярких его представителей – первую женщину-математика в России Софью Ковалевскую», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что музей-усадьба С. В. Ковалевской находится в деревне Полибино Великолукского района.