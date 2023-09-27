«Экопром» рассказал что делать, если не приходит квитанция об оплате

16:49, 27 сентября 2023, ПАИ

Вопросы доставки квитанций за оплату вывоза мусора в 2023 году заняли первое место от общего количества обращений в адрес «Экопрома». Об этом ПАИ сообщили в компании.

Больше 50% обращений касается несвоевременности доставки квитанций.

Некоторые жители Дновского, Новоржевского, Печорского, Псковского, Пушкиногорского, Себежского районов и вовсе не получали квитанций.

В случае отсутствия квитанций филиал ООО «Экопром» для оперативного реагирования предлагает указывать в обсуждениях «SOS квитанция» адрес, куда квитанции не доставлены.

Другим вариантом решения данного вопроса является оформление электронной квитанции. Для этого необходимо предоставить заявление на получение квитанции за услугу «обращение с ТКО» в электронном виде на официальном сайте.