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Общество

«Экопром» рассказал что делать, если не приходит квитанция об оплате

Вопросы доставки квитанций за оплату вывоза мусора в 2023 году заняли первое место от общего количества обращений в адрес «Экопрома». Об этом ПАИ сообщили в компании.

Фото: «Экопром»

Больше 50% обращений касается несвоевременности доставки квитанций.

Некоторые жители Дновского, Новоржевского, Печорского, Псковского, Пушкиногорского, Себежского районов и вовсе не получали квитанций.

В случае отсутствия квитанций филиал ООО «Экопром» для оперативного реагирования предлагает указывать в обсуждениях «SOS квитанция» адрес, куда квитанции не доставлены.

Другим вариантом решения данного вопроса является оформление электронной квитанции. Для этого необходимо предоставить заявление на получение квитанции за услугу «обращение с ТКО» в электронном виде на официальном сайте.

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