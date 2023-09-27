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Политика

Должность ещё одного первого вице-губернатора Псковской области согласовал комитет Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов провёл заседание в преддверии сентябрьской сессии Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Должность ещё одного первого вице-губернатора в составе правительства Псковской области согласовал комитет Собрания. Фото: пресс-служба регионального парламента

Согласно утверждённой повестке, работа началась с рассмотрения кандидатур на должности мировых судей судебного участка в Великих Луках и двух псковских судебных участков, в том числе нового участка № 41, созданного в марте этого года решением депутатского корпуса. Заслушав подготовленные областным судом характеристики претендентов, депутаты рекомендовали внести фамилии всех кандидатов в бюллетени для тайного голосования.

Далее члены комитета рассмотрели законодательную инициативу о расширении перечня мест, которые запрещено посещать детям и подросткам в связи с опасностью для их физического, интеллектуального и нравственного развития. Речь идёт о табачных магазинах и вейп-шопах. Законопроект также предполагает увеличение административных штрафов за несоблюдением установленных запретов.

Председатель комитета Алексей Севастьянов обратил внимание на порядок составления протоколов об административных правонарушениях. «Этими полномочиями наделены сотрудники полиции и представители областного правительства. А есть ли статистика по количеству составленных протоколов?» – поинтересовался у разработчиков законопроекта парламентарий.

Врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков проинформировал депутатов, что сейчас составлено всего около сотни протоколов, но ситуация должна измениться с принятием законопроекта.

«Сотрудники комитета образования тоже будут наделены полномочиями, и мы сможем самостоятельно реагировать на сигналы от учебных заведений и комиссии по делам несовершеннолетних», – уточнил специалист. Депутаты единогласно поддержали проект закона.

При обсуждении законопроекта о включении в состав правительства ещё одной должности первого вице-губернатора, у депутатов возникли вопросы, связанные с уже состоявшимся назначением Дениса Салия – о чём сообщил в своих соцсетях губернатор Михаил Ведерников. Разъяснения дала руководитель правового управления областного правительства Наталья Волкова. Специалист отметила, что Денис Салий назначен на вакантную должность заместителя губернатора, а более высокий статус он сможет получить в случае принятия закона о введении в состав правительства второй должности первого заместителя. Комитет согласовал законопроект в двух чтениях.

Также депутаты рекомендовали принять изменения в областной закон «О наградах», которые позволят всем бюджетникам со званием заслуженного работника независимо от сферы деятельности получать стимулирующую выплату. Согласно действующим нормам, доплата к зарплате была предусмотрена работникам не всех отраслей. «Инициатива нужная – хорошо, что вовремя обратили на это внимание», – подчеркнул Алексей Севастьянов.

Кроме того, депутаты поддержали внесённые прокуратурой области поправки в закон о наказах избирателей – изменения не меняют суть документа, корректируя лишь устаревшие правовые понятия.

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