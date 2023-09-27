Седан OMODA S5 - в наличии в АвтоАс в Пскове

15:30, 27 сентября 2023, ПАИ

В автосалоне в Пскове на Леона Поземского, 114а в наличии представлена вторая модель бренда OMODA - седан S5 с двумя вариантами силовых установок и в трех вариантах исполнения: Life, Tech и Ultra. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в компании АвтоАс.

Цены на автомобиль в комплектации Life с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л. с. и вариатором с учетом действия специальных маркетинговых программ начинаются от 2 019 900 рублей.

OMODA S5 в версии Life комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, боковыми зеркалами заднего вида с электроприводом, обогревом, повторителями поворота, а также иммобилайзером, задними парктрониками и системой кругового обзора.

Кроме того, по умолчанию OMODA S5 оборудован антиблокировочной системой тормозов, датчиком освещения, системами стабилизации и курсовой устойчивости, круиз-контролем и функцией выбора между режимами движения, что очень актуально для различных дорожных и климатических условий эксплуатации. Обрамленное кожей многофункциональное рулевое колесо оснащено электрическим усилителем, центральный замок – дистанционным управлением, а электрический стояночный тормоз – функцией AutoHold. Седан также укомплектован системой бесключевого доступа в салон и запуском двигателя кнопкой. Дополнительный комфорт обеспечивают обогрев передних кресел, отделанных кожей, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, а также атмосферная подсветка интерьера.

Приборная панель представлена 10,25-дюймовым дисплеем, аналогичной диагональю обладает сенсорный экран в центральной консоли, предоставляющий доступ к навигации, видеофайлам и интернету через подключенный смартфон посредством CarPlay и AndroidAuto, который может также взаимодействовать со штатным головным устройством автомобиля по Bluetooth. Для подключения внешних устройств в автомобиле имеются три USB-разъема: два спереди, один сзади.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и система кругового обзора. А отличным звуком автомобиль обязан мощной аудиосистеме с шестью динамиками.

Седан OMODA S5 в комплектации Tech оснащен более производительным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л. с. и отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, а также обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Цены на автомобиль в подобном варианте исполнения в рамках действия специальных маркетинговых программ стартуют с 2 099 900 рублей.

Седан OMODA S5 в топовой комплектации Ultra с аналогичным турбированным двигателем оснащен наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и полным набором систем, отвечающих за комфорт и безопасность. В частности, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания автомобиля в полосе движения, системами помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функцией автоматического торможения, системой предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также автоматическим переключением ближнего света фар на дальний и наоборот. С максимальным уровнем оснащения цены на автомобиль с учетом маркетинговых выгод начинаются с 2 259 900 рублей.

Футуристичный дизайн седана OMODA S5 отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности. Стильный облик автомобиля подчеркивает деликатная трехмерная решетка радиатора Star Diamond с ромбами градиентной формы, создающими визуальный эффект трехмерности. В сочетании с динамической светодиодной оптикой спортивный характер дополняют острые грани кузовных панелей и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Благодаря уникальной стилистической концепции автомобиль получил стремительный силуэт, не утратив при этом элегантности.

Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой. Оформление и компоновка внутреннего пространства автомобиля притягивают взгляды и подчеркивают уникальность.

Автомобиль построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X, обеспечивающей дополнительное пространство для водителя и пассажиров первого и второго ряда. Длина седана составляет 4644 мм, а колесная база – 2650 мм. Подвеска спроектирована с прицелом на максимальный уровень комфорта и безопасности: спереди независимая, типа McPherson, сзади полузависимая, пружинная с гидрателескопическими амортизаторами.

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