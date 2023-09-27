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Общество

Александр Кривотулов: Участники СВО из Псковской области могут быть уверены в крепком тыле дома

У псковичей, которые подписывают контракт на службу в Вооружённых силах России и отправляются в зону проведения специальной военной операции, дома крепкий тыл. Им предоставляются все социальные гарантии, уверен руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Военнослужащие, которые подписывают контракт с Министерством обороны, имеют все социальные гарантии. Участники СВО дисциплинированны, они имеют определённые обязанности перед Родиной и четко выполняют свои боевые задачи. Если ты подписал контракт, ты защищен социально, потому что тебе предоставляются выплаты, твою семью не бросают, дают привилегии при поступлении детей в вузы», – подчеркнул Александр Кривотулов.

Кроме того, руководитель общественной организации сказал, что в каждом поколении есть герои, которыми нужно гордиться. «И те, кто участвует в СВО, конечно, настоящие патриоты. О них нужно помнить и не забывать об их подвигах. Зачастую, когда солдат находится в боевых действиях, он, безусловно, испытывает страх, но в данном случае он думает не столько о себе, сколько о выполнении боевых задач, достижении поставленных целей и спасении товарищей», – заверил Александр Кривотулов.  

Также собеседник ПАИ подчеркнул, что организация ветеранов «Боевое братство» в Псковской области находится в постоянном контакте с участниками СВО и командирами соединений. «Мы всё время плотно работаем с 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Как раз таки завтра будем отправлять одиннадцатую партию гуманитарной помощи, состоящую из бензопил. Мы отправляем именно то, что необходимо для выполнения боевых задач. Конечно, и еду, и одежду тоже, но заверю вас, что этого сейчас у ребят достаточно. Мы каждое утро собираемся и держим ситуацию на контроле», – заключил Александр Кривотулов.

Отметим, что в эти выходные ещё 25 псковичей заключили контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России.

При подписании контракта на срок от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Ещё одно преимущество – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников – от 200 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск.

Ежедневно о желании встать на защиту интересов государства в регионе заявляет по пять-шесть человек. Все они сначала проходят медицинский осмотр, психологические тесты и собеседование, а уже потом отправляются в зону боевых действий. 

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