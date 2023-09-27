Игорь Иванов: При Михаиле Ведерникове достигнут высокий уровень социального партнёрства в регионе
Председатели областных профсоюзных организаций, руководство профсоюзного регионального объединения и профсоюзные активисты приняли участие в церемонии вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Михаил Юрьевич, можно сказать, профсоюзный губернатор! При его активном участии многие профсоюзные вопросы решены, многие решаются. Достигнут высокий уровень социального партнёрства в регионе. Мы поздравляем Михаила Юрьевича Ведерникова с вступлением в должность и продолжим совместную работу на благо человека труда», – прокомментировал событие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержало 86,3 % избирателей – 167 250 человек.
12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.
Игорь Иванов: При Михаиле Ведерникове достигнут высокий уровень социального партнёрства в регионе
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ФОТОРЕПОРТАЖ. Церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области