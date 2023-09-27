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Происшествия

В Острове автомобиль врезался в памятник

Припаркованный автомобиль скатился с возвышенности и врезался в памятник герою Великой Отечественной войны Тарасу Рымару в Острове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

  • Автомобиль врезался в памятник
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в памятник
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в памятник
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в памятник
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в памятник
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в памятник
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в памятник
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль врезался в памятник
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, на момент происшествия водитель автомобиля находился в магазине. 

На месте работали сотрудники полиции и представители администрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что водитель этого же автомобиля сбил женщину в Острове 2 сентября.

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