В Острове автомобиль врезался в памятник
Припаркованный автомобиль скатился с возвышенности и врезался в памятник герою Великой Отечественной войны Тарасу Рымару в Острове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».
По предварительным данным, на момент происшествия водитель автомобиля находился в магазине.
На месте работали сотрудники полиции и представители администрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что водитель этого же автомобиля сбил женщину в Острове 2 сентября.
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