В Острове автомобиль врезался в памятник

18:11, 27 сентября 2023, ПАИ

Припаркованный автомобиль скатился с возвышенности и врезался в памятник герою Великой Отечественной войны Тарасу Рымару в Острове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По предварительным данным, на момент происшествия водитель автомобиля находился в магазине.

На месте работали сотрудники полиции и представители администрации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что водитель этого же автомобиля сбил женщину в Острове 2 сентября.