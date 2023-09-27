Полпред президента в СЗФО положительно оценил социально-экономическое развитие Псковской области

18:10, 27 сентября 2023, ПАИ

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с полномочным представителем президента РФ на Северо-Западе Александром Гуцаном состоялась сегодня, 27 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников поблагодарил Александра Гуцана за внимание к региону: «Ни одна просьба не остаётся без внимания. Вы действительно оказываете колоссальную поддержку в решении социальных, экономических вопросов. Проблемных вопросов нет. Самое главное, что люди видят результат нашей совместной работы», – подчеркнул губернатор.

Стороны обсудили актуальные вопросы. Михаил Ведерников проинформировал полпреда о реализации национальных проектов, эпидемиологической ситуации и подготовке региона к отопительному сезону. Кроме того, были подняты темы организации помощи военнослужащим в зоне СВО и членам их семей, а также оказания поддержки подшефным территориям.

Александр Гуцан подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная. «Псковская область поступательно развивается. Вы не боитесь сложных вопросов и не пасуете перед трудностями. Необходимо продолжать начатую работу по укреплению экономики региона и повышению качества жизни её жителей», – отметил полномочный представитель.