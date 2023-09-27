Подрядчик устранил замечания на улице Яна Фабрициуса в Пскове

18:27, 27 сентября 2023, ПАИ

О подвижках в работе на улице Яна Фабрициуса в Пскове написал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

По его словам, подрядчик устранил замечания и приступил к укладке финишного слоя асфальта. На асфальтирование и разметку понадобится несколько дней.

Глава Пскова добавил, что об открытии движения сообщит дополнительно.