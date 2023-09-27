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Общество

Подрядчик устранил замечания на улице Яна Фабрициуса в Пскове

О подвижках в работе на улице Яна Фабрициуса в Пскове написал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, подрядчик устранил замечания и приступил к укладке финишного слоя асфальта. На асфальтирование и разметку понадобится несколько дней.

Глава Пскова добавил, что об открытии движения сообщит дополнительно.

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