Часть Октябрьского проспекта закроют в Пскове 28 сентября

18:48, 27 сентября 2023, ПАИ

Правую сторону Октябрьского проспекта от улицы Гагарина (вместе с перекрёстком) до улицы Вокзальной закроют для движения транспорта в Пскове 28 сентября в связи с укладкой асфальта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одновременно с этим будут перекрыты съезды на улицу Гагарина по правой стороне и въезд между домами № 37 и 39.

Планируется, что здесь организуют реверсивное движение по одной половине дороги. Объехать ремонтируемый участок можно будет по улице Льва Толстого через улицы Кузнецкую, Гражданскую и Вокзальную.

Кроме того, 29 сентября перекроют левую сторону в тех же границах. Объезд будет организован по улице Вокзальной.