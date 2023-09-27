Часть Октябрьского проспекта закроют в Пскове 28 сентября
Правую сторону Октябрьского проспекта от улицы Гагарина (вместе с перекрёстком) до улицы Вокзальной закроют для движения транспорта в Пскове 28 сентября в связи с укладкой асфальта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Одновременно с этим будут перекрыты съезды на улицу Гагарина по правой стороне и въезд между домами № 37 и 39.
Планируется, что здесь организуют реверсивное движение по одной половине дороги. Объехать ремонтируемый участок можно будет по улице Льва Толстого через улицы Кузнецкую, Гражданскую и Вокзальную.
Кроме того, 29 сентября перекроют левую сторону в тех же границах. Объезд будет организован по улице Вокзальной.
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