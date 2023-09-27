День ПсковГУ теперь будет отмечаться в мае

19:21, 27 сентября 2023, ПАИ

День ПсковГУ теперь будет отмечаться ежегодно 7 мая. В случаях, когда этот день будет являться выходным, праздник будет перенесён на последний рабочий день, предшествующий 7 мая. Соответствующее решение принято учёным советом вуза, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Ранее датой основания университета считалось 14 октября: в этот день в 2011 году ПсковГУ как юридическому лицу присвоили основной государственный регистрационный номер. Однако, как отмечают преподаватели истфака ПсковГУ, история университета насчитывает значительно больше 12 лет. Так, в прошедшем 2022 году широко отмечались 90-летние юбилеи физико-математического, естественно-географического факультетов и кафедры физической культуры.

В связи с этим приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 26 июня 2023 года № 641 были внесены изменения в устав ПсковГУ, которые дополнили исторической справкой.

«В пункте 1.2 устава в настоящее время закреплено, что с учётом правопреемства днём основания Псковского государственного университета считается 7 мая 1932 года, когда постановлением Совета народных комиссаров РСФСР было принято решение о создании Псковского государственного педагогического института, получившего в 1935 году почётное наименование «имени Кирова», – объяснили на истфаке.

Историческая справка также содержит сведения об истории всех образовательных организаций, ставших основой ПсковГУ, в том числе Псковского государственного политехнического института (1962), Псковского индустриального техникума (1958), Псковского строительного техникума (1966) и Великолукского строительного колледжа (1952).

Добавим, что в мае следующего года ПсковГУ отметит 92-ю годовщину своего основания.