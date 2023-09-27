Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День ПсковГУ теперь будет отмечаться в мае

День ПсковГУ теперь будет отмечаться ежегодно 7 мая. В случаях, когда этот день будет являться выходным, праздник будет перенесён на последний рабочий день, предшествующий 7 мая. Соответствующее решение принято учёным советом вуза, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Фото: ПАИ

Ранее датой основания университета считалось 14 октября: в этот день в 2011 году ПсковГУ как юридическому лицу присвоили основной государственный регистрационный номер. Однако, как отмечают преподаватели истфака ПсковГУ, история университета насчитывает значительно больше 12 лет. Так, в прошедшем 2022 году широко отмечались 90-летние юбилеи физико-математического, естественно-географического факультетов и кафедры физической культуры.

В связи с этим приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 26 июня 2023 года № 641 были внесены изменения в устав ПсковГУ, которые дополнили исторической справкой.

«В пункте 1.2 устава в настоящее время закреплено, что с учётом правопреемства днём основания Псковского государственного университета считается 7 мая 1932 года, когда постановлением Совета народных комиссаров РСФСР было принято решение о создании Псковского государственного педагогического института, получившего в 1935 году почётное наименование «имени Кирова», – объяснили на истфаке.

Историческая справка также содержит сведения об истории всех образовательных организаций, ставших основой ПсковГУ, в том числе Псковского государственного политехнического института (1962), Псковского индустриального техникума (1958), Псковского строительного техникума (1966) и Великолукского строительного колледжа (1952).

Добавим, что в мае следующего года ПсковГУ отметит 92-ю годовщину своего основания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

День ПсковГУ теперь будет отмечаться в мае
27 сентября 2023

Подрядчик устранил замечания на улице Яна Фабрициуса в Пскове
27 сентября 2023

Первое практическое занятие провели для членов отряда «Дружина» в Псковской области
27 сентября 2023

Полпред президента в СЗФО положительно оценил социально-экономическое развитие Псковской области
27 сентября 2023

Работу псковского ТОС обсудили на «Серебряном дожде». Главное
27 сентября 2023

Подрядчик устраняет недолелки в ремонте теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове
27 сентября 2023

Создание технопарков и трудоустройство участников СВО обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
27 сентября 2023

Первый участок ремонтируют на трассе в Стругокрасненском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...