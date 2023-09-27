74% псковских компаний сообщают соискателям о результатах собеседования – опрос
Большинство компаний в Пскове предоставляют обратную связь всем соискателям, независимо от итогов интервью, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого среди псковских рекрутеров.
74% псковских компаний сообщают о результатах собеседования всем соискателям, включая тех, кого нанимать не планируют.
21% компаний предоставляют обратную связь только в случае положительного решения или при зачислении в резерв. Причём чаще всего так поступают компании со штатной численностью от 100 до 1000 человек (32%).
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