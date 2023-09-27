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День воспитателя отметили в детском саду «Золушка» в Пскове

Торжественное мероприятие в честь Дня воспитателя и всех дошкольных работников, организованное «Молодой Гвардией Единой России» совместно с командой проекта «Культурная страна», прошло в МБДОУ № 53 «Золушка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: «Молодая Гвардия Единой России»

На празднике присутствовало 60 человек.

Со вступительным словом выступила методист управления образования администрации Пскова Юлия Антипова.

Сотрудников детского сада наградили благодарственным письмом управления образования и вручили памятную открытку студентов и преподавателей колледжа ПсковГУ специальности «дошкольное образование». В свою очередь, родители воспитанников подготовили для педагогов видеопоздравление.

Завершилось мероприятие беседой о результатах Года педагога и наставника, о мерах поддержки и возможностях для педагогов и о развитии сферы дошкольного образования в Псковской области.

«Очень хорошо, что с 2008 года существует отдельный праздник, отмечающий профессиональные заслуги педагогов-воспитателей. И этот день должен отмечаться с гораздо большим размахом, чтобы и молодых специалистов привлекать, и молодёжь в этой сфере привечать и чтобы педагогам было приятно. С точки зрения организации и проведения это мероприятие было одним из самых тёплых на моей памяти. Сверкающие улыбки (некоторые воспитатели пустили слезу), десятки добрых слов. Это неоценимо и очень приятно нам как организаторам. Обязательно будем проводить подобные праздники снова!» – сказала руководитель городского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Софья Радион.

В пресс-службе добавили, что подобные мероприятия являются жестом признательности за нелёгкий труд педагога. Таким образом можно популяризировать и повышать престижность профессии в сфере образования и решать кадровый вопрос.

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