В Псковской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

21:36, 27 сентября 2023, ПАИ

Деятельность подпольной нарколаборатории, которую обустроил ранее судимый 26-летний уроженец Краснодарского края, пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Для создания лаборатории молодой человек с Кубани приобрёл в одной из деревень на территории Псковской области жилой дом с участком и наладил производство «синтетики».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли оборудование, более 400 канистр с прекурсорами и жидкостями, содержащими наркотическое средство, а также контейнеры с неизвестным веществом – в настоящее время проводится экспертиза их. Кроме того, в хозяйственных пристройках обнаружили и изъяли 13 килограммов мефедрона.

Выяснилось, что наркотики предназначались для сбыта бесконтактным способом через теневой интернет-магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.