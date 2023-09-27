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В Псковской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

Деятельность подпольной нарколаборатории, которую обустроил ранее судимый 26-летний уроженец Краснодарского края, пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Для создания лаборатории молодой человек с Кубани приобрёл в одной из деревень на территории Псковской области жилой дом с участком и наладил производство «синтетики».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли оборудование, более 400 канистр с прекурсорами и жидкостями, содержащими наркотическое средство, а также контейнеры с неизвестным веществом – в настоящее время проводится экспертиза их. Кроме того, в хозяйственных пристройках обнаружили и изъяли 13 килограммов мефедрона.

Выяснилось, что наркотики предназначались для сбыта бесконтактным способом через теневой интернет-магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается. 

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В Псковской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

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