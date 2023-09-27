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Общество

Около 40% российских гостиниц нуждаются в реконструкции – эксперт

Около 40 % гостиниц в России нуждаются в реконструкции, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского, который выступил на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Большая проблема – это реновация, реконструкция действующих гостиниц. Мы всё время говорим о новых, но у нас очень много средств размещения, которые находятся в плохом состоянии. У нас порядка 40 % средств размещения нуждаются в реконструкции, и нам нужна программа, которая была бы на них нацелена. Программа выдачи льготных кредитов на строительство и реконструкцию отелей решает вопрос с точки зрения реконструкции номеров, но дальше возникает вопрос с инфраструктурой», – сказал он.

Большая часть номерного фонда в России имеет сезонную направленность, преимущественно летнюю, отметил Уманский.

«Для того чтобы обеспечить гостиницам круглогодичную заполняемость, необходимо строительство инфраструктуры. И для этого тоже нужна поддержка государства, потому что это тяжёлые с точки зрения инвестиций элементы: подогреваемые бассейны, рестораны, спортивная инфраструктура», – пояснил президент Российского союза туриндустрии.

По его словам, проблемы есть и в санаторной отрасли.

«Давайте уже разрубим этот узел. Санатории – это объективно наша индустрия, и нам надо ею заниматься. Особенно сейчас, когда мы видим, что загрузка здравниц феноменальная, практически 100 % по году. И этих объектов тоже не хватает», – подытожил он.

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