Школьники из Владимирской области познакомились с историей Изборска

22:24, 27 сентября 2023, ПАИ

Участники культурно-познавательного маршрута «Серебряное ожерелье» федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» посетили Изборский музей-заповедник вчера, 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Ребята, приехавшие в Изборск из Владимирской области, приняли участие в интерактивной программе «Путешествие из Изборска в Царьград». В процессе игры школьники познакомились с древней историей города-крепости, узнали о легендарных братьях Рюрика Труворе и Синеусе и закрепили знания по истории и географии, полученные в школе.

Знакомство с историей возникновения Изборска продолжилось в экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии». Заключительной точкой в путешествии школьников по Изборску стали Словенские ключи.

Культурно-просветительские программы путешествий для школьников являются продолжением проекта «Моя Россия», который Минкультуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии, с региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, с учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа.

Оператором проекта в Псковской области является бюро путешествий «Континент».