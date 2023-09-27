Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьники из Владимирской области познакомились с историей Изборска

Участники культурно-познавательного маршрута «Серебряное ожерелье» федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» посетили Изборский музей-заповедник вчера, 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Ребята, приехавшие в Изборск из Владимирской области, приняли участие в интерактивной программе «Путешествие из Изборска в Царьград». В процессе игры школьники познакомились с древней историей города-крепости, узнали о легендарных братьях Рюрика Труворе и Синеусе и закрепили знания по истории и географии, полученные в школе.

Знакомство с историей возникновения Изборска продолжилось в экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии». Заключительной точкой в путешествии школьников по Изборску стали Словенские ключи.

Культурно-просветительские программы путешествий для школьников являются продолжением проекта «Моя Россия», который Минкультуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии, с региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, с учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа.

Оператором проекта в Псковской области является бюро путешествий «Континент».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

Воспитателей поздравили в детском саду «Колосок» в Красногородске
27 сентября 2023

Псковичи заняли третье место во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего»
27 сентября 2023

Школьники из Владимирской области познакомились с историей Изборска
27 сентября 2023

День воспитателя отметили в детском саду «Золушка» в Пскове
27 сентября 2023

День ПсковГУ теперь будет отмечаться в мае
27 сентября 2023

Подрядчик устранил замечания на улице Яна Фабрициуса в Пскове
27 сентября 2023

Первое практическое занятие провели для членов отряда «Дружина» в Псковской области
27 сентября 2023

Полпред президента в СЗФО положительно оценил социально-экономическое развитие Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...