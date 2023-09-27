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Происшествия

Доверчивого великолучанина обманули на 110 тысяч рублей

Великолучанин стал жертвой телефонных мошенников, сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

25 сентября в полицию обратился 33-летний местный житель. 12 сентября ему позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка и сказала, что с его банковской карты осуществляются мошеннические действия. Для того чтобы обезопасить денежные средства, его убедили перевести их на безопасный счёт. Таким образом мужчина лишился 110 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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