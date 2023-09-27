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Происшествия

Великолучанина подозревают в краже средств с чужой банковской карты

Житель Великих Лук подозревается в краже средств с чужой банковской карты, сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

15 августа в полицию обратился 32-летний местный житель. Он сообщил, что накануне у него с банковской карты списали 1 300 рублей.

В преступлении подозревается 26-летний безработный и ранее судимый великолучанин. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

ОМВД России по городу Великие Луки напоминает гражданам, что оплата товаров чужой картой считается кражей, совершённой с банковского счёта. По статье 158 УК РФ минимальное наказание за такое преступление – штраф 100 000 рублей, а максимальное – до шести лет лишения свободы.

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