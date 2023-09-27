Умер первый президент ФК ЦСКА Виктор Мурашко

23:58, 27 сентября 2023, ПАИ

Бывший руководитель московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Мурашко скончался в возрасте 87 лет, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФК.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича. Прощание с ним пройдёт 29 сентября в 12:00 в Соборе Всемилостивого Спаса Скорбя (в Москве)», – говорится в сообщении.

Виктор Мурашко родился 17 апреля 1936 года в деревне Матевичи Белорусской ССР. В 1960 году окончил Киевское танко-техническое училище. Продолжил образование на заочном отделении Военного института физической культуры в Ленинграде. В июле 1974 года был назначен на должность начальника Спортивного клуба армии в Минске. Во время руководства Мурашко часть спортсменов клуба представляла СССР на Олимпийских играх в Монреале (1976), где военные завоевали 11 медалей, из них шесть – золотые. В связи с этими успехами Виктору Мурашко присвоили звание заслуженного тренера БССР и звание подполковника.

В разные годы Мурашко был начальником команды, а затем первым президентом футбольного клуба ЦСКА. В этот период команда вернулась в Высшую Лигу, стала серебряным призёром чемпионата СССР и завоевала Кубок СССР.