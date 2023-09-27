Экономист рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября

08:41, 28 сентября 2023, ПАИ

В России с 1 октября увеличат выплаты военным пенсионерам. Их пенсии вырастут на 10,5 процента, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

Под военными пенсионерами подразумеваются бывшие сотрудники ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСКН, МЧС, Государственной противопожарной службы, ФТС.

Рост пенсий для этой категории получателей пропорционален росту денежного довольствия военнослужащих, который также составит 10,5 процента, добавила Юлия Финогенова.

Экономист напомнила, что с 1 января коэффициент для расчета денежного довольствия составляет 85,47 процента. Этот показатель учитывается при расчете военной пенсии. То есть суммарный размер пенсии не может превышать 85,47 процента денежного довольствия.

Кроме того, с 1 октября пенсионерам, достигшим в сентябре 80-летнего возраста или ставшими инвалидами I группы, будет выплачен увеличенный размер страховой пенсии по старости за счет повышения на 100 процентов фиксированной выплаты.

Прибавка назначается в беззаявительном порядке со следующего месяца после дня рождения.

Такой же размер увеличения фиксированной выплаты ожидает и пенсионеров — получателей страховой пенсии по инвалидности, если они стали инвалидами I группы.

«Таким образом, после повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — подсчитала экономист.

К страховой пенсии по старости или по инвалидности может быть установлено повышение в размере одной трети от фиксированной выплаты (это 2522 рубля в месяц), если у пенсионера появляется неработающий иждивенец. Однако имеется ограничение — доплаты осуществляются не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.