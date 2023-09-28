Пропавшего в 2021 году псковича разыскивает полиция

08:52, 28 сентября 2023, ПАИ

Полицейские разыскивают 46-летнего мужчину из Пскова, пропавшего в декабре 2021 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Роману Васильеву (так зовут пропавшего) на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие; темные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.