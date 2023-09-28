Эксперты составили список самых дешёвых здравниц в России

08:58, 28 сентября 2023, ПАИ

Портал бронирования здравниц представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на ТурСтат.

Рейтинг составлен по данным средней стоимости путевки по программе «Тур выходного дня» в различных регионах страны. Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток.

По данным портала, топ-рейтинг максимальной стоимости путевки возглавляют столичные здравницы. Двое суток в одном из санаториев Москвы обойдется в 23 140 рублей. В Ставропольском крае отдых стоит на полторы тысячи дешевле и составляет 21 690 рублей. На третьем месте Краснодарский край – 21 540 рублей за стандартный номер.

В первую тройку в Южном федеральном округе по программе туров выходного дня входят Астраханская область (15 350 рублей), Республика Крым (15 730 рублей) и Ростовская область (16 190 рублей).

Топ с минимальными ценами в стране по данной программе возглавили здравницы Курской области. Два дня санаторного отдыха обойдутся всего в 11 240 рублей. На втором место санатории Хабаровского края. Здесь стоимость составляет 11 590 рублей. В Белгородской области тур выходного дня обойдется в 11 770 рублей.

По словам экспертов портала, такие путевки - это отличная возможность провести выходные на природе, насладиться чистым воздухом и оздоровительными процедурами. Администрация санаториев старается привлечь гостей в выходные за счет активностей и развлечений, а также снижения стоимости.

