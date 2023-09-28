Экспозицию о вотчине Ганнибалов на Псковщине представят в Москве

09:51, 28 сентября 2023, ПАИ

Выставку «Петровское и Михайловское – вотчина Ганнибалов на Псковщине» экспонирует в Москве Государственный Пушкинский заповедник. Эту экспозицию откроют завтра, 29 сентября, в Государственном музее Л. Н. Толстого на Пречистенке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Для показа в столице специалисты «Михайловского» отобрали 20 картин последней четверти ХХ века – 2010-х годов из фондов заповедника. Эти интерьеры и пейзажи – виды мемориальных усадеб – отражают взгляд современных, но при этом уже представляющих разные поколения художников на музей в Псковской области. Жители и гости столицы, в частности, увидят произведения таких известных живописцев, как Владимир Кранц и Леонид Гервиц. Современная петербургская академическая школа представлена полотнами Сергея Репина; псковская линия – работами отца и сына Лысюков, Бориса Козмина, Натальи Аксёновой.

Планируется, что выставка «Петровское и Михайловское – вотчина Ганнибалов на Псковщине» будет работать в Москве вплоть до 2 ноября.