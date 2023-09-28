72 экипажа заявлено на участие в ралли «Пушкинские Горы – 2023»

10:14, 28 сентября 2023, ПАИ

Официальное открытие ралли «Пушкинские Горы – 2023» состоится 30 сентября в Пушкиногорском районе. На данный момент в гонках зарегистрировано 72 экипажа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут в статусе финала Кубка России и финального этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского». В Псковскую область приедут гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Майкопа, Краснодара, Ижевска, Владивостока, Петрозаводска, Уфы, Владимира, Смоленска, Кирова, Минска (Белоруссия), Череповца и других городов.

Торжественное открытие пройдёт на площади перед Научно-культурным центром в Пушкинских Горах 30 сентября в 10:30. Старт первой секции запланирован на 11:00. Планируется, что в этот день гонщики проедут шесть скоростных участков. Финиш первого экипажа, согласно расчетному времени, состоится в 16:20 в деревне Литово Новоржевского района.

Продолжится гонка 1 октября. Старт из Новоржева запланирован на 09:30. В этот день гонщики проедут два спецучастка. Финиш первого экипажа – в 14:30 в Пушкинских Горах. Церемония награждения начнется в Культурно-досуговом центре в 17:30.