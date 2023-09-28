В переулке Машиниста в Пскове произошёл разбой

10:42, 28 сентября 2023, ПАИ

36-летний безработный, ранее судимый житель Псковского района совершил разбой. Преступление произошло 27 сентября в переулке Машиниста в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проник в дом, угрожал ножом хозяйке и похитил её сумку, в которой были деньги и документы. После этого он скрылся с места преступления. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сотрудникам ведомства удалось раскрыть разбой по горячим следам. «Сотрудники отдела полиции провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого», – отметили в УМВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.