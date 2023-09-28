Женщину сбили на пешеходном переходе в Великолукском районе

11:42, 28 сентября 2023, ПАИ

Пожилую женщину, переходившую дорогу, сбил автомобиль ВАЗ-2112 на 660-м километре дороги Устюжна – Великие Луки в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

20-летний автомобилист ехал в Великие Луки со стороны деревни Русаново. Как сообщил сам водитель, он не заметил женщину из-за солнца. По предварительной информации, женщина переходила дорогу, выйдя из автобуса.

В результате ДТП женщине потребовалась медицинская помощь. С различными травмами её госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте ДТП работают спасатели, сотрудники отдела ГИБДД МО МВД «Великолукский» и скорой помощи.