Илья Силаев стал бронзовым призёром Кубка генпрокурора по стрельбе из лука

12:14, 28 сентября 2023, ПАИ

Великолучанин Илья Силаев стал бронзовым призёром Кубка генпрокурора по стрельбе из блочного лука, который проходит в Москве с 24 по 29 сентября. Об этом стало известно из прямой трансляции, которую организует Российская федерация стрельбы из лука.

Последний выстрел первой серии Ильи Силаева пришёлся в семёрку, что позволило его сопернику завладеть приличным преимуществом уже в начале матча. Во второй серии великолучанин сумел выбить две десятки и вплотную подобраться к конкуренту. За две следующие серии спортсмен из Псковской области отыграл отданное вначале преимущество, поэтому на решающую серию спортсмены выходили в равенстве. В конце Илья Силаев сумел воспользоваться ошибками соперника, который показал две восьмёрки и стал бронзовым призёром.

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