Уровень заболеваемости ОРВИ превышен в девяти муниципалитетах Псковской области

13:06, 28 сентября 2023, ПАИ

В Псковской области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Всего зарегистрировано 4475 случаев. 57,1 % среди заболевших – дети до 14 лет. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Плюсском, Дновском, Стругокрасненском, Усвятском, Палкинском, Невельском, Красногородском районах, Пскове и Великих Луках. В Пскове зарегистрировано 2320 случаев ОРВИ.

Госпитализировано с симптомами острых респираторных вирусных инфекций 43 человека, что составило 1 % от количества заболевших.

По результатам лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, риновирусы составляют 100 %.

Зарегистрировано 11 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в г. Пскове – 6 случаев ; из них 1 ребенок. В форме пневмонии – 1 случай и 10 – в форме ОРВИ.

В связи с заболеваемостью детей острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто 19 классов в десяти средних образовательных организациях, 7 групп в 2 учреждениях среднего профессионального образования.

Вакцинация граждан против гриппа проводится в медицинских организациях (поликлиниках) по месту жительства, организуется по месту учёбы, работы (выездными прививочными бригадами).

По данным на 25 сентября 2023 года, в Псковской области против гриппа привито более 60 тысяч человек.

Напомним, в Псковской области готовятся к приходу гриппа, в связи с этим закуплено более 120 тысяч доз вакцины. Привиться можно в прививочных кабинетах в поликлинических отделениях и передвижных мобильных пунктах.