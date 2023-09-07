Псковичей приглашают сделать прививку от гриппа
Прививочная кампания против гриппа традиционно начинается в Псковской области с наступлением осени, сообщает администрация города Пскова в своём Telegram-канале.
Псковская городская поликлиника приглашает граждан сделать прививку от гриппа. Адреса прививочных кабинетов:
– улица Кузнецкая, 19;
– улица Коммунальная, 23;
– улица Индустриальная, 8;
– улица Киселёва, 8;
– улица Сиреневый бульвар, 9;
– улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б.
Вакцинация проводится по предварительной записи по телефону 29-90-28 или в порядке очереди.
Сделать прививку можно в ТЦ «Империал» с 10:00 до 17:00 в будние дни и с 10:00 до 15:00 – в субботу.
На стоянке магазина «Семейный магнит» работает мобильный ФАП, в котором можно вакцинироваться ежедневно с 11:00 до 15:00.
Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.
Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.
Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».